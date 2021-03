Groningse agent zwaargewond aan hoofd en hals na steekincident om avondklok

De agent die gisteren in de stad Groningen werd gestoken is zeer ernstig gewond geraakt, zegt de politie. Hij heeft steekwonden aan het hoofd en in de hals. Of hij aanspreekbaar is en of hij in levensgevaar verkeert wil de politie niet zeggen. Hij ligt in het ziekenhuis.

In eerdere berichten werd gemeld dat zijn collega niet gewond raakte. Dat is niet juist, zijn collega liep verwondingen aan haar been op. Na behandeling daarvan mocht zij het ziekenhuis verlaten.

De politieman werd aangevallen nadat hij en zijn collega twee jongemannen aanspraken op het overtreden van de avondklok, gisteravond rond 22.00 uur. Hij werd vrijwel direct meerdere keren gestoken. Het tweetal zette het op een lopen. Van hen ontbreekt ieder spoor.

'Buiten alle proporties'

"Dit komt heel hard binnen", zegt vice-voorzitter Hans Schoones van politievakbond ANPV. Hij begrijpt niet dat agenten die een op het oog normale controle houden, dit moeten meemaken. "Zoiets verwacht je niet in Nederland. Het is schokkend dat een collega zo toegetakeld wordt. Voor nu is het belangrijkste dat de agent het overleeft."

"En waar gaat het over? Voor het overtreden van de avondklok staat 95 euro boete, het is buiten alle proporties." Schoones hoopt dat de daders zichzelf aangeven. "En als ze dat niet doen dat onze collega's hen alsnog weten aan te houden."

De politie vraagt nu om hulp van getuigen. Er wordt gezocht naar twee jongens. Ze hadden donkere kleding aan. Een van hen had een opgerolde muts op, de ander had krullend haar en droeg een rugzak.