Japan herdenkt verwoestende aardbeving: 'Na tien jaar nog zoveel pijn'

In Japan is de tsunami van 10 jaar geleden herdacht. De ramp begon met een zware aardbeving in zee, die de tsunami veroorzaakte. Grote delen van het land werden getroffen. In Fukushima, waar een grote kerncentrale stond, leidde het tot een kernramp.

"Het woord herdenking suggereert iets uit het verleden, maar voor veel overlevenden is de ramp nog steeds iets van vandaag", zegt NOS-correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal. Nog steeds worden er lichamen gevonden en zijn er 2500 vermiste mensen. "Er is nog altijd zoveel pijn, zoveel verdriet."

Emotioneel nog altijd zwaar

De op de beving volgende tsunami, die op sommige plekken meer dan tien meter hoog was, kostte aan ruim 18.000 mensen het leven. Het rampgebied besloeg een kuststrook van vele honderden kilometers; hele steden en dorpen zijn weggevaagd. Het water kwam zo snel, dat veel mensen niet konden ontsnappen. Duits: "Rijdende auto's werden door de tsunami ingehaald."

Veel mensen hebben het emotioneel nog altijd heel zwaar volgens Duits. "Er is een man in het rampgebied die voor de ramp een familielid had verloren. Hij had het er zo moeilijk mee, dat hij een oude telefooncel in zijn tuin zette, met een niet aangesloten telefoon om met dat familielid te praten. Na de ramp heeft hij zijn tuin in Otsuchu opengezet zodat iedereen die telefoon kan gebruiken."