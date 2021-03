Denemarken schort vaccinaties AstraZeneca op om mogelijke bijwerkingen

Denemarken is met onmiddellijke ingang gestopt met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft de Deense gezondheidsautoriteit bekendgemaakt.

"Het is geen makkelijke beslissing om het vaccineren op te schorten", laat directeur Brostrøm weten. "Maar juist omdat we zoveel mensen vaccineren, moeten we snel ingrijpen als we over mogelijk ernstige bijwerkingen horen."

De beslissing is genomen nadat er in enkele gevallen bloedproppen zijn geconstateerd bij mensen die het vaccin hadden gekregen. In een geval zou er een dode zijn gevallen in Denemarken.

De Deense gezondheidsautoriteit benadrukt dat niet duidelijk is of er een link is tussen de bloedproppen en het vaccin. Het spreekt van "zeldzame maar ernstige mogelijke bijwerkingen" bij een medicijn "waarvoor goed bewijs is dat het veilig en effectief is". Het EU-medicijnagentschap EMA heeft een onderzoek ingesteld.