Haagse plannen: hoe kom je straks aan je geld?

Ruim 400.000 Nederlanders krijgen een bijstandsuitkering en veel partijen hebben plannen voor die groep. Zo willen Denk, VVD, PvdA en D66 de bijverdiengrenzen verruimen om - daar is-ie weer - mensen aan te sporen om te werken. CDA, GroenLinks en ChristenUnie willen mensen aan het werk krijgen met een basisbaan. "Werken is immers beter dan thuis zitten", schrijft CU. Een basisbaan is bijvoorbeeld schoolconciërge, buurthuisbeheerder of ondersteuner in een verpleeghuis.

Aan de linkerkant zitten partijen die het leven van mensen in de bijstand makkelijker willen maken. Zo willen SP, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk de kostendelersnorm afschaffen. Die norm houdt in: met hoe meer volwassenen je samenwoont, hoe lager je uitkering. En stop met de verplichte tegenprestatie, vinden SP, Denk en PvdA. Op dit moment is het zo dat gemeenten mensen in de bijstand moeten vragen om een tegenprestatie (studie, stage of werktraject).

Middenin de coronacrisis

Dan de WW-uitkering, waar de afgelopen dagen wat geharrewar over was, omdat CDA-leider Hoekstra de werkloosheidsuitkering wil verkorten van twee naar een jaar. Van links tot rechts werd het idee bekritiseerd - vooral vanwege de timing middenin de coronacrisis - maar het CDA staat niet alleen. VVD, SGP en D66 willen de uitkering net als CDA verhogen in de eerste maanden en daarna stapsgewijs verlagen om mensen weer aan het werk te krijgen.

Swipe hieronder door enkele opvallende partijplannen wat betreft werk en uitkeringen: