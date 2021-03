Wekdienst 11/3: Kermisexploitanten voeren actie • Mogelijk goedkeuring Janssen-vaccin

Wat heb je gemist?

Als alle Amerikanen zijn ingeënt tegen het coronavirus wil de VS het overschot aan ingekochte vaccins delen met andere landen. Volgens president Biden is iedereen pas veilig als de hele wereld veilig is. Hij wil eerst voor de Amerikanen zorgen en daarna de rest van de wereld proberen te helpen. Biden heeft beloofd dat er in mei voldoende vaccins zijn voor alle 260 miljoen volwassen Amerikanen.

De president voegde eraan toe dat de VS al vier miljard dollar in het Covax-programma heeft gestopt. Met dat initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisatie Gavi krijgen 92 armere landen toegang tot gedoneerde vaccins.