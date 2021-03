Moeder gepeste tiener die verdronk in de Seine: 'Ze kreeg doodsbedreigingen'

Ook de moeder van de jongen is er kapot van. "Ik had nooit gedacht dat ik mijn zoon zou aangeven bij de politie", zegt ze duidelijk geëmotioneerd voor de camera. "Ik vind het verschrikkelijk voor haar ouders en ik vind het vreselijk wat hen is overkomen." Ook zegt ze dat ze zich zorgen maakt over de toekomst van haar zoon.

De moeder van de 15-jarige verdachte, met wie Alisha verkering zou hebben gehad, stapte zelf naar de politie. Haar zoon was in bebloede kleding thuisgekomen en had een vaag verhaal. De jongen gaf toe dat hij Alisha had geschopt en geslagen, maar vertelde aanvankelijk dat ze zelf in het water was gevallen.

Gevangenisstraf

De politie vond het lichaam na de tip van de moeder in de rivier. Het zat vol met blauwe plekken, wat er volgens rechercheurs op duidt dat het meisje voordat ze in het water belandde en verdronk, flink is toegetakeld.

De familie wil aankomend weekend een mars houden voor Alisha. De verdachten riskeren een langdurige gevangenisstraf, van maximaal twintig jaar.