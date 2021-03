Begeleider ontdekte eerder al messen bij kerstmoordenaar Hengelo

V. woonde sinds zijn achttiende, samen met vier anderen, in een woning in zijn geboorteplaats Almelo. De woning hoorde bij een zorginstelling en de bewoners werden er 24 uur per dag begeleid en in de gaten gehouden.

In de woning had V. aanvankelijk een messencollectie in een vitrine liggen. Later werden de wapens in een kluis gelegd en mocht hij de messen soms aanraken en schoonmaken.

Nadat de organisatie achter dit project failliet was gegaan, moest V. in de zomer van 2019 verhuizen naar een appartement in Hengelo, waar hij viel onder een andere zorginstelling. In het appartement had iedereen zijn eigen kamer, maar zonder vaste begeleiding.

Onveilig gevoel

In dit appartement had een begeleider een aantal keer meerdere messen zien liggen. Toen de begeleider V. daarop aansprak, antwoordde hij dat hij was bedreigd en zich daarom onveilig voelde.

Het is onduidelijk of de gevonden messen in Hengelo dezelfde waren als de messen die in Almelo achter slot en grendel voor hem werden bewaard, of dat V. intussen nieuwe had gekocht.

De ouders van het slachtoffer zijn geschokt dat er bij V. eerder messen zijn gevonden. "Ik krijg hier koude rillingen van", zegt moeder Herriët de Vries tegen RTV Oost. "Het lijkt er steeds meer op dat hier fout op fout is gestapeld. Als de verantwoordelijke personen gewoon goed hun werk hadden gedaan, had onze dochter nog rond kunnen huppelen."