Uitglijders of uitblinkers: wat kunnen we nog verwachten in de campagne?

Dan is er nog de strijd om de tweede plek. Die lijkt nu te gaan tussen PVV, CDA en D66. "Voor die laatste twee partijen is een nummer 2-plek belangrijk, omdat ze daarmee als middenpartij een goede positie kunnen innemen in de formatie", zegt politiek verslaggever Van der Wulp.

Op dit moment moeten CDA en D66 de PVV nog boven zich dulden: de partij van Wilders staat al maanden tweede in de Peilingwijzer. "Wilders heeft alleen het probleem dat bijna alle partijen de PVV uitsluiten", zegt Van der Wulp. "Maar zijn positie als tweede partij van het land geeft hem wel extra statuur."

Volgens Van der Wulp zal de PVV komende week vooral gespannen kijken naar Forum voor Democratie. "Die partij voert heel actief en fel campagne, waar de PVV last van heeft."

En dan zijn er nog de nieuwkomers op het Haagse toneel: Volt en JA21, die in de laatste Peilingwijzer op 1 tot 3 zetels staan, en Bij1, Code Oranje en de BoerBurgerBeweging (BBB), die nog niet in de Peilingwijzer zijn opgenomen maar misschien wel kans maken op een zetel.

Uitglijders en uitblinkers

Politicoloog Van Heck verwacht geen hele grote verschuivingen, maar ziet voor de komende dagen nog wel genoeg dingen die effect kunnen hebben. "De laatste debatten doen misschien nog iets, net als de laatste campagneactiviteiten, uitglijders of juist goede prestaties van een lijsttrekker. En ook de peilingen zelf hebben invloed. Dat zijn allemaal bronnen van informatie die mensen gebruiken om hun keuze te bepalen."

Wat dat betreft moet parlementair historicus Bert van den Braak aan twee gebeurtenissen uit het verleden denken. Voor de eerste moeten we 35 jaar terug in de tijd, naar de verkiezingen van 1986. Toen werd het CDA de grootste, onder leiding van Ruud Lubbers, die toen al vier jaar premier was.

Volgens Van den Braak speelde het slotdebat daarin toen zeker mee, hoewel dat natuurlijk nooit precies te controleren is. "Het debat was met Joop den Uyl van de PvdA en Ed Nijpels van de VVD. Lubbers nam duidelijk de rol van staatsman in. En tegen alle peilingen in werd het CDA de grootste."

Het tweede voorbeeld dat Van den Braak noemt, gaat over de verkiezingen van 2012, toen de SP onder leiding van Emile Roemer lang aan kop ging in de peilingen. "Maar Roemer kwam in een tv-debat zwak over. Tegelijkertijd werd de PvdA onder leiding van Diederik Samsom sterker en kwam er een soort tweestrijd met Rutte op gang. Nu heb je zo'n tweestrijd niet."