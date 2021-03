Bijna 100 kilo heroïne gevonden in huis Hoogvliet, 15-jarige opgepakt

In een huis in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet heeft de politie maandag ruim 96 kilo heroïne en 180.000 euro contant geld gevonden. De bewoners, een 48-jarige man en een jongen van 15, zijn aangehouden. De jongen is inmiddels vrijgelaten.

De politie kwam de drugs op het spoor na een tip. Bij de doorzoeking van de woning werden op meerdere plekken drugs gevonden. "De schuur bij het huis was zo ingericht dat de heroïne daar versneden kon worden", aldus de politie, die vandaag met de zaak naar buiten kwam.

Het geld is in beslag genomen en de heroïne is vernietigd, meldt Rijnmond. Beide verdachten zijn verhoord. De man zit nog vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie wil niet zeggen of de twee verdachten familie zijn.