Geparkeerde auto's bedolven onder gevelplaten in Den Haag

In Den Haag is een deel van de gevelbeplating van een kantoorgebouw naar beneden gekomen. Enkele geparkeerde auto's bij het gebouw in het Beatrixkwartier raakten beschadigd. Niemand raakte gewond.

Op beelden is te zien dat vrijwel de hele beplating van de zijkant van het kantoorgebouw is gevallen. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

De politie heeft in de omgeving iemand opgepakt voor het beledigen van agenten.