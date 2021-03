Hoe de spanningen tussen China en Taiwan steeds verder oplopen

"Staar je niet blind op het verschil in uitgaven", zegt militair deskundige Patalano. "De Chinezen kunnen meer waar voor hun geld krijgen dan de Amerikanen." Met andere woorden: de VS kan beschikken over hypermoderne middelen, maar dat kost allemaal veel meer dan het materieel waar China geld aan besteedt. In tegenstelling tot de VS, voelt China geen druk om zich te wapenen voor oorlogsvoering op alle continenten.

"Kortom: de Chinezen spelen een thuiswedstrijd, nadat ze hun tegenspeler lang hebben mogen bestuderen", zegt Patalano.

Vechtbereidheid Taiwan 'beperkt'

Ondertussen is Taiwan ook al jaren bezig met de modernisering van zijn eigen strijdkrachten. President Tsai hervormt het leger om de afhankelijkheid van dienstplichtige militairen te verkleinen. Ze wil een professioneel leger. Daarnaast steekt Taipei geld in zowel luchtverdedigingssystemen uit Taiwan als in buitenlands materiaal.

"Dat zijn belangrijke hervormingen, maar zulke programma's zijn tijdrovend", legt Patalano uit. "Even belangrijk is de houding van de bevolking, en met name van de Taiwanese jeugd. Die is feller gekant tegen hereniging met het vasteland dan ooit tevoren. De jeugd ziet ook hoe China zich gedraagt tegen Hongkong en voelt zich steeds meer Taiwanees. Maar dat gevoel vertaalt zich niet zomaar naar een bereidheid om te vechten."

"Wat dat betreft is Taiwan een heel typisch modern land, waar jonge mensen sterke overtuigingen hebben", zegt Patalano. "Maar de wapens oppakken om het eiland te verdedigen? Ho maar."