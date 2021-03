Greenpeace-actie tegen financieren 'klimaatmoordenaars' door ECB

Actievoerders van Greenpeace zijn vanochtend met paragliders geland op het zwaar beveiligde hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De twee activisten vlogen over de rivier de Main en landden op het dak van de hoofdingang, dat 15 tot 20 meter hoog is.

Ze rolden een spandoek uit met de tekst "stop met het financieren van klimaatmoordenaars". Ook hielden ze een spandoek omhoog met een oproep aan de ECB om aan het klimaat te denken.

Na enkele uren klommen de actievoerders van het dak. Of ze worden aangeklaagd, is niet duidelijk.

Leenregels

De actie tegen het "klimaatvernietigende monetaire beleid" van de ECB volgde op een rapport van een denktank, waaruit zou blijken dat de leenregels van de ECB bedrijven bevoordelen die met veel fossiele brandstoffen werken.

"Een groene en rechtvaardige overgang naar een veerkrachtige koolstofvrije wereld moet voor de ECB centraal staan", vindt Greenpeace. De ECB zegt bezig te zijn met een herziening van het beleid met betrekking tot klimaatverandering.

Er is al langer kritiek op de ECB, omdat de bank geen rekening zou houden met de gevolgen van klimaatverandering. Volgens een woordvoerder is de ECB aan het onderzoeken hoe de bank het best kan reageren op de klimaatcrisis. De resultaten van het onderzoek worden rond september verwacht.