Brand bij schrootverwerker Den Bosch zo goed als uit

Het waterschap Aa en Maas heeft gisteren maatregelen genomen om te voorkomen dat het vervuilde bluswater in de rivier de Dieze terecht zou komen. Uit onderzoek van het rivierwater blijkt volgens het waterschap dat de vervuiling meevalt.

Om te voorkomen dat vervuild water verder stroomt zijn zogeheten drijflijnen in de rivier gelegd. Ook is de binnenvaart in en rond Den Bosch voorlopig gestremd.

Bij de schrootverwerker zijn volgens de gemeente in het verleden vaker branden geweest. Dat waren broeibranden in de opslag van autoschroot. Daar bleek meer te zijn opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. In april vorig jaar kreeg het bedrijf te maken met een dreigende dwangsom en sindsdien zijn er geen broeibranden meer geweest.