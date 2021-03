Veldslag in woonwijk Athene, relschoppers slaags met politie

Het is niet de enige keer dat een protest in Athene de laatste tijd uit de hand loopt. De sfeer is daardoor al gespannen, legt Conny Keessen uit. "De afgelopen weken wordt er gedemonstreerd door linkse sympathisanten die boos zijn over de behandeling van een tot levenslang veroordeelde terrorist. Bij enkele betogingen greep de politie in."

De terrorist in kwestie is Dimitris Koufodinas (63), die uit naam van de extreem-linkse terreurorganisatie 17 November moordaanslagen pleegde. Hij weigert al zeker zestig dagen te eten. Koufodinas is ontevreden over zijn overplaatsing naar een extra beveiligde gevangenis.

De Griekse regering weigert de overplaatsing terug te draaien en wijst op gerechtelijke procedures die nog lopen.