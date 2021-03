Ondernemers met financiële problemen gewaarschuwd voor criminele geldschieters

Een voorlichtingscampagne moet ondernemers waarschuwen voor criminelen die de coronacrisis aangrijpen om 'fout geld' in hun bedrijf te investeren. Het doel is ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen tot criminele inmenging.

De campagne 'Blijf Alert' is een initiatief van onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en bracheorganisaties.

Demissionair minister Grapperhaus wijst erop dat veel ondernemers door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. Volgens hem bestaat het risico dat malafide investeerders daarvan misbruik willen maken en proberen crimineel geld wit te wassen..

Ondermijnende criminaliteit

"Als we alert zijn op fout geld, kunnen we voorkomen dat in deze moeilijke tijd ondermijnende criminaliteit met zwart geld een voet tussen de deur krijgt bij bonafide bedrijven", zegt de minister.

De campagne moet ondernemers helpen malafide investereerders sneller te herkennen. Ook wordt de ondernemer verteld hoe hij verdachte situaties kan melden en met wie hij kan overleggen over mogelijke acties. Verder zijn er verwijzingen naar het steun- en herstelpakket met financiële regelingen en naar organisaties die daarbij kunnen helpen.