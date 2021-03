Dode gevonden bij drugslab in Wernhout

In een drugslab in de buurt van Wernhout in de Brabantse gemeente Zundert is vannacht een dode gevonden. Het lab zat in een schuur bij een afgelegen boerderij. De bewoner is aangehouden als verdachte.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk waardoor hij om het leven is gekomen, meldt Omroep Brabant.

Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek in de omgeving. Ook een politieteam dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen is aanwezig.

Het onderzoek gaat volgens de politie nog uren duren.