Haagse plannen: gratis kinderopvang, einde leenstelsel en 'revival leraarschap'

Hoe ziet de schoolcarrière van de Nederlands peuters, scholieren en studenten er de komende jaren uit? Bij de politieke partijen in de Tweede Kamer is onderwijs een populair onderwerp, zo blijkt bij het doorspitten van de verkiezingsprogramma's. Er staan tal van plannen beschreven en veel partijen denken er niet eens zo verschillend over.

De schoolplannen beginnen bij leeftijd 0, bij de kinderopvang waar een baby vanaf drie maanden naartoe kan. D66, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren en ook 50Plus pleiten voor gratis kinderopvang -variërend van drie dagen tot de hele week.

Gratis

Partijen als de VVD, Forum en de PVV zien dat niet zitten. Het kost veel geld en werkende ouders kunnen ook zelf betalen voor goede opvang, is de gedachte. Toch wil de VVD wel een hogere overheidsbijdrage voor de kinderopvang en daarmee is de kans groot dat de prijs van de crèche wel omlaag gaat.

Dan naar de basisschool, de groep van 4 tot12 jaar. D66 schetst in het verkiezingsprogramma een school van de toekomst, met warme lunch en muziek-, sport-, theater-, en natuurlessen na de gebruikelijke lesuren. De VVD denkt aan een dagschool, waarbij de lestijden zijn aangepast aan de werktijden van de ouders.

De SP wil veel meer sport op school en de PVV pleit voor kleinschalige scholen waar vooral veel aandacht is voor rekenen en taal. De SGP wil meer mannen voor de klas en Denk wil geen "plofklassen", net als de SP, D66, SP en GroenLinks.

Vol

Maar de meeste aandacht gaat uit naar de leraar voor de klas. Het kabinet-Rutte III is er ondanks veel extra geld niet in geslaagd het lerarentekort aan te pakken. De klassen zijn vol, leraren kampen met een hoge werkdruk en voor vacatures zijn nauwelijks kandidaten te vinden. De salarissen zijn, vergeleken met die in het bedrijfsleven, niet bijzonder aantrekkelijk. Dus het is lastig om leraren te vinden en te houden.

