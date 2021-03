Nijmegen onderzoekt vondst botresten in bouwput

De gemeente Nijmegen gaat onderzoek doen naar de vondst van tientallen botten in een bouwput in de stad. Een wandelaar vond daar afgelopen weekend botresten en lichtte de politie in.

Op de plek waar de botten werden gevonden, wordt gewerkt aan de bouw van tientallen appartementen. Het bouwterrein ligt naast Begraafplaats Daalseweg. De politie zegt tegen De Gelderlander dat de botten waarschijnlijk afkomstig zijn van die begraafplaats.

De gemeente besloot na de vondst de bouwwerkzaamheden stil te leggen. "We willen graag onderzoek doen naar de herkomst van de botten en daar respectvol mee omgaan", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Gelderland.

Archeoloog aanwezig

Of de botten inderdaad afkomstig zijn van de nabijgelegen begraafplaats, moet blijken uit het onderzoek. Wanneer de gemeente een begin maakt met het onderzoek, is nog niet bekend.

Afgesproken is dat de ontwikkelaar voorlopig stopt met graven. De werkzaamheden mogen pas hervat worden als er een archeoloog bij aanwezig is. De bedoeling is om de botten na het onderzoek weer te begraven.