Presentator Piers Morgan stapt op bij Good Morning Britain na kritiek op Meghan Markle

De Britse presentator Piers Morgan is per direct opgestapt bij het programma Good Morning Britain. Morgan liep vanochtend tijdens een uitzending weg, toen zijn opmerkingen over Meghan Markle werden bekritiseerd door een medepresentator. Later stapte hij definitief op.

Gisteren uitte Morgan in de uitzending kritiek op het interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Markle vertelde onder meer in dat gesprek dat ze suïcidale gedachtes had gehad en geen hulp daarvoor had gekregen van het Britse koningshuis. Morgan trok deze uitspraken in twijfel en zei dat hij "geen woord van Markle geloofde". Die opmerkingen konden op veel kritiek rekenen van het Britse publiek: 41.000 mensen dienden een klacht in bij de Britse mediawaakhond Ofcom.

Kijk hier een deel van het interview terug: