OM eist gevangenisstraf tegen man die met auto school inreed

Het Openbaar Ministerie heeft 36 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, tegen een man die afgelopen zomer met zijn auto een school in Grootebroek binnenreed. Het OM verdenkt de 56-jarige man van poging doodslag dan wel van een poging toebrengen zwaar letsel, vernieling van de school en bedreiging van een juf.

De verdachte uit Grootebroek reed vorig jaar juli basisschool 't Palet daar binnen en belandde met zijn auto in de gang van het gebouw. Op dat moment was er het afscheidsfeest van groep 8 aan de gang.

Volgens de officier van justitie waren er zo'n 60 mensen binnen, waaronder 15 kinderen. Eenmaal binnen zou de man een leerkracht hebben bedreigd. "Gelukkig vielen er geen gewonden, omdat de automobilist de gang inreed waar op dat moment niemand was."

Iets geknapt

De man is de vader van een van de leerlingen van de school. Volgens het OM reed de man doelbewust de school in omdat hij "overspoeld was door emoties" omdat zijn zoon in een andere klas was geplaatst.

De verdachte zegt niet te weten waarom hij tot zijn daad kwam. Naar eigen zeggen had hij last van een black-out, meldt NH Nieuws. "Dat is het juist, ik dacht helemaal niet." Volgens de verdachte was er die dag iets in zijn hoofd geknapt als gevolg van jarenlange stress. De man zegt spijt te hebben. "Ik heb helemaal niets tegen die juf. En tegen de school ook niet."

Volgens een psycholoog is de man niet volledig toerekeningsvatbaar, iets wat het OM meeneemt in de eis. Naast de celstraf eist het OM locatieverboden en een contactverbod. Ook moet de man wat justitie betreft 18 maanden zijn rijbewijs inleveren.

De zoon van de verdachte is inmiddels overgeplaatst naar een andere school en maakt het volgens zijn vader goed. De rechter doet over twee weken uitspraak.