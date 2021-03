Tientallen migranten verdronken bij Tunesië, 165 gered

Voor de kust van Tunesië zijn zeker 39 migranten verdronken toen de twee boten waarop ze zaten zonken. De kustwacht heeft 165 mensen gered, meldt het Tunesische ministerie van Defensie.

De boten waren vanuit de havenstad Sfax op weg om de Middellandse Zee over te steken naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Alle omgekomen slachtoffers zijn Afrikanen uit landen ten zuiden van de Sahara.

Jaarlijks proberen duizenden Afrikanen vanuit Tunesië of Libië over te steken naar Europa. In 2019 kwamen daarbij volgens de Internationale Organisatie voor Migratie meer dan 1200 mensen om. De Tunesische afdeling van het Wereld Sociaal Forum meldt dat het afgelopen jaar zeker 12.000 migranten Italië hebben bereikt met boten uit Tunesië.