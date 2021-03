Leger Myanmar treedt nu ook hard op tegen de vrije pers

Tot nu toe waren veel journalisten zichtbaar aanwezig tijdens demonstraties in Myanmar. Ze droegen helmen en kogelvrije vesten met het woord 'pers' in grote letters erop. "Maar dat kan niet meer," zegt Chavannes. "Ze zullen die vesten blijven dragen, maar dan verstopt onder lagen kleding. Journalisten in Myanmar weten hoe ze onder deze omstandigheden moeten werken. Een beetje persvrijheid hebben ze alleen de laatste acht jaar gehad. Nu vallen ze terug op hun oude reflexen."

"Zolang ik tussen de mensen loop, denk ik dat mijn bekendheid mij enige bescherming biedt," voegt Myanmarese televisiemaker Ye Wint Thu toe. "De demonstranten zullen me beschermen van het leger. Maar als ik in mijn auto rijd of op mijn tijdelijke verblijfplek zit, weet ik het niet zo zeker."

Ondergronds werken

Qua techniek zijn er prima omwegen voor de verboden media, legt Chavannes uit. "DVB heeft een Facebookpagina met bijna 16 miljoen volgers en we krijgen honderden miljoenen reacties op die pagina elke maand. We bereiken zo heel veel mensen." Daarnaast heeft de zender andere live online videokanalen en is een oude satellietzender weer in gebruik genomen waardoor kijkers met een eigen schotel DVB kunnen blijven ontvangen. De servers zitten in het buitenland, buiten het bereik van het leger.

"De hele programmering is veranderd om na de coup te kunnen blijven uitzenden," zegt Chavannes. "Nu wordt er niet vanuit een studio, maar vanaf de straat uitgezonden. Met een busje voegen de verslaggevers zich bij demonstraties en kunnen ze zelfs vanuit de bus gesprekken voeren met protestleiders. Stel je voor dat het NOS Journaal zo moest werken."

Zo laat de Myanmarese pers zien dat ze zich niet snel zullen laten verstommen. Toch zit het grote verschil met het verleden niet in hoe de pers te werk gaat, maar hoe goed bereikbaar de bevolking is. "In tegenstelling tot het verleden worden veel meer mensen direct geïnformeerd," zegt Chavannes.

"Dat merk je aan hoe breed gedragen het verzet nu is. Mensen uit alle lagen van de bevolking zijn betrokken. Textielfabrieken van H&M blijven dicht, bankkantoren blijven dicht. De burgerlijke ongehoorzaamheid is groot en dat komt door sociale media. Iedereen heeft een smartphone met camera en kan beelden delen. Dit heeft veel meer impact dan Aung San Suu Kyi."