Militaire optocht Bevrijdingsdefilé Wageningen eens in de vijf jaar

Het Bevrijdingsdefilé met een militaire optocht op 5 mei in Wageningen is voortaan eens in de vijf jaar en niet meer jaarlijks.

Defensie zegt hierover afgelopen oktober een overeenkomst te hebben gesloten met stichting Wageningen 45, die het evenement organiseert. Volgens een woordvoerder ondersteunt defensie veel herdenkingen in Nederland en drukt dat te zwaar op de operationele capaciteit.

Defensie blijft de jaarlijkse herdenking op 5 mei in Wageningen nog wel op andere manieren steunen. Er wordt militaire muziek gespeeld en defensie zorgt voor vaandeldragers, een erewacht en rekwisieten. Ook de flypast van militairevlieguigen gaat door.

Veteranen

Het defilé in Wageningen bestaat normaal gesproken uit veteranen en medewerkers van Defensie. Het is onduidelijk of veteranen in de toekomst nog wel in het Bevrijdingsdefilé lopen. "De veteranen willen heel graag, maar we zoeken nog naar de mogelijkheden om dat te realiseren", zegt een woordvoerder van Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945.

De gemeenteraad van Wageningen wil dat het college nog een uiterste poging doet om defensie op andere gedachten te brengen, meldt Omroep Gelderland.

Het Bevrijdingsdefilé werd voor het laatst gehouden in 2019. Vorig jaar ging het niet door in verband met de coronapandemie. Ook dit jaar is het om die reden afgelast.