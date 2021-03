Grootste krimp in tv-reclame achter de rug

Het aantal reclameminuten op televisie is afgelopen jaar met 6 procent gedaald. Horecazaken, reisorganisaties en financiële dienstverleners bespaarden op hun reclame-uitgaven vanwege de coronacrisis. Er werd 753 miljoen euro aan zendtijd uitgegeven, 9 procent minder dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van Screenforce; het bedrijf kreeg de cijfers aangeleverd uit de tv-wereld. Bouwmarkten, tuincentra en vitamine-verkopers gaven meer geld uit aan tv-reclame (plus 20 procent).

Niet alleen waren er minder vaak reclames te zien, ook waren er minder verschillende spotjes. In 2020 waren het er 8805, vijf jaar eerder nog meer dan tienduizend.

Dieptepunt achter de rug

De daling komt in een jaar waarin er juist meer naar het tv-scherm werd gekeken. In 2020 ging het gemiddeld om 206 minuten per dag per Nederlander. Daar zit ook kijktijd bij naar online videodiensten. De kijktijd van alleen 'reguliere' televisie steeg met 3 procent.

De grootste krimp in de reclame-uitgaven is achter de rug. In de eerste coronagolf daalde de markt met 22,8 procent. In de tweede helft van het jaar werd er juist weer meer uitgegeven aan tv-reclame: 3,4 procent. Volgens Screenforce kozen bedrijven ervoor om meer reclame te maken om te voorkomen dat een bepaalde merknaam wegzakt in de hoofden van Nederlanders. Ook kwamen er nieuwe bedrijven bij die reclamezendtijd wilde inkopen.