'Klimaat-acrobaten' zetten lichtreclames uit in Parijs

Kevin en zijn medestanders klimmen met acrobatische toeren naar de noodschakelaar om de lichten uit te doen. Die schakelaars zitten daar voor de brandweer. De acht actievoerders doen aan parkour, een in Frankrijk ontstane sport waarbij er op een zo vloeiend mogelijke manier over hindernissen in de stad wordt gesprongen en geklommen.

"Het is abnormaal dat al die lichten aan staan terwijl er niemand op straat is", zegt Kevin. Als alle winkels in Frankrijk hun lichten 's nachts uit zouden doen zou er genoeg energie vrijkomen om 370.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De 'Lights-off-beweging', zoals ze zichzelf noemen, is ook in andere delen van Frankrijk actief. In Aix-en-Provence, Toulouse, Rennes en Marseille zet de actiegroep een keer in de week de lichten van etalages uit.