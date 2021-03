Gewonden bij protesten op Internationale Vrouwendag in Mexico

De vrouwen protesteerden tegen het seksueel geweld waarmee ze dagelijks te maken hebben. Volgens een onafhankelijk Mexicaans onderzoeksbureau zijn alleen al in de tweede helft van vorig jaar vijf miljoen vrouwen in het land het slachtoffer geworden van seksueel geweld. En het aantal moorden op vrouwen in Mexico is tussen 2015 en 2020 met 130 procent toegenomen.

De woede van de demonstranten richtte zich vooral op president López Obrador. Hij zou te weinig doen tegen het misbruik. Onlangs sprak de president nog zijn steun uit voor een politicus die door een aantal vrouwen is beschuldigd van verkrachting.

Namen van slachtoffers

Een grote groep demonstranten verzamelde zich bij het presidentiële paleis in Mexico Stad en verfde honderden namen van verkrachte vrouwen op een metalen omheining rond het gebouw. De omheining was er neergezet om het historische paleis tegen de demonstranten te beschermen.

Onder de demonstranten was een vrouw van wie de 12-jarige dochter onlangs is verkracht. De verdachte, een man van 45 jaar, komt waarschijnlijk binnenkort alweer vrij wegens gebrek aan bewijs. "Ik ben hier om mijn stem te laten horen voor gerechtigheid. Gisteren was het mijn dochter, morgen kan het een ander meisje zijn", zegt de vrouw tegen het Britse persbureau Reuters.

Ook op andere plekken in Mexico werd gedemonstreerd op Internationale Vrouwendag, maar voor zover bekend is daar niemand gewond geraakt. De protesten in Mexico waren dit jaar minder massaal dan voorgaande jaren, waarschijnlijk vanwege de coronapandemie.