Rechter Brazilië vernietigt veroordelingen ex-president Lula

In Brazilië heeft een rechter van het hooggerechtshof de veroordelingen van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva nietig verklaard. Lula heeft daarmee zijn politieke rechten terug, waardoor hij kan deelnemen aan de verkiezingen in 2022, schrijven Braziliaanse media.

De links-georiënteerde politicus, president van 2003 tot 2010, werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van ruim twaalf jaar voor corruptie en witwassen. Nadat de 75-jarige Lula achttien maanden had vastgezeten, werd hij in 2019 vrijgelaten.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat de rechtbank in de stad Curitiba, die Lula veroordeelde, niet bevoegd was om te oordelen over onder meer een corruptieschaal. Hij zou moeten worden berecht door een rechtbank in de hoofdstad Brasília.

Verkiezingen

In een reactie liet zittend president Bolsonaro weten dat hij hoopt dat het oordeel wordt teruggedraaid wanneer het voltallige hooggerechtshof zich erover buigt. Ook zei hij dat hij niet kon geloven dat Brazilianen willen dat Lula volgend jaar meedoet aan de verkiezingen.

Lula werd veroordeeld wegens corruptie in het kader van 'Operatie Wasstraat', het mega-onderzoek naar corruptie dat de Braziliaanse politiek de afgelopen jaren flink opschudde. Deze zaak draaide om een appartement bij het strand van Guarujá. De motor achter het onderzoek was de toenmalige rechter Sergio Moro, die later minister werd onder Bolsonaro. Lula heeft alle aantijgingen ontkend.

Vanwege de veroordeling kon Lula niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2018. Peilingen wezen hem destijds aan als de winnaar, maar Jair Bolsonaro ging er met de winst vandoor.