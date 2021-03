'Vanavond werd voor het eerst voorbij de coronacrisis en strengheid gekeken’

De twee politici waren naast positief ook streng. "Dat is een moeilijke balans: je wil hoopvol zijn, maar ook uitstralen dat niet alles onderhandelbaar is. Het is een kunst om positief maar tegelijkertijd voorzichtig te blijven. Het effect mag niet zijn dat mensen denken dat er geen gevaar meer is. Daarom is het goed dat ze hebben toegelicht waarom de maatregelen nu nog nodig zijn", zegt Zannoni. "De combinatie van de maatregelen en streng zijn nu, en het uitzicht op de versoepelingen in de toekomst, is belangrijk."

De woorden waren weer met buitengewone zorg gekozen, zegt Jansen. Zo werd bewust het woord 'versoepelingen' niet gebruikt. "Als Rutte versoepeling had gezegd, had hij gesuggereerd dat het pakket aan maatregelen echt merkbaar minder wordt. Maar de 'aanpassingen' van vanavond waren daar allemaal te klein voor." Daarnaast kan het woord versoepeling uitstralen dat de maatregelen ook minder streng kúnnen, zegt Zannoni. "Het woord aanpassingen straalt uit dat de aanpak van nu nodig blijft, maar iets wijzigt in het belang van de samenleving."