Dodental explosie op militaire basis Equatoriaal-Guinea opgelopen tot 98

Het dodental van de explosies gisteravond bij een militaire basis in Equatoriaal-Guinea is opgelopen tot 98. Meer dan 600 mensen zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid in het Afrikaanse land. Vrijwilligers zoeken tussen het puin naar lichamen.

De explosies vonden plaats in de kustplaats Bata in het West-Afrikaanse land. Ze werden veroorzaakt door een brand op de militaire basis. President Obiang Nguema zegt dat een onveilige opslag van dynamiet de oorzaak van de ontploffingen is. Volgens hem zijn bijna alle huizen en gebouwen in Bata vernietigd.

Bloed doneren

Het ministerie van Volksgezondheid roept bewoners op om bloed te doneren. Ook is een team van experts opgezet om slachtoffers van de explosie bij te staan. "De schade is niet alleen fysiek, maar ook mentaal", aldus het ministerie op Twitter.

De regering van Equatoriaal-Guinea heeft internationale steun gevraagd, onder meer voor de wederopbouw van het gebied. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft laten weten humanitaire hulp te sturen.