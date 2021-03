Vrouwelijke oud-politici: 'Het zit hem vaak in taalgebruik'

Neelie Kroes - Kabinet-Lubbers I en II (1982 tot 1989)

Neelie Kroes (79) was namens de VVD tussen 1971 en 2014 in allerlei functies actief. Zo was ze de eerste vrouwelijke minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Lubbers I en II. "Ik zat met één andere vrouwelijke minister in dat eerste kabinet en was zelfs de enige vrouw in Lubbers II. Dan ben je een zware minderheid, dat werkt niet. Pas als je een derde hebt van het aantal om tafel kun je de sfeer en de cultuur veranderen."

Toch voelde ze zich in die tijd nooit over het hoofd gezien of verkeerd bejegend. "Dat heb je namelijk zelf in de hand. Als je je over het hoofd gezien voelt dan moet je harder van je laten horen." Het was het doel van Kroes om andere vrouwen enthousiast te maken voor het ministerschap. "Dan moet je dus niet gaan piepen, je moet doen alsof het heel normaal is dat je daar zit."

Dat er nu tien vrouwelijke lijsttrekkers zijn laat zien hoeveel er al veranderd is, zegt Kroes. "En ja, er zullen vast wel rimpelingen zijn met haattweets, maar daar moet je in de politiek ook een beetje een olifantenhuid voor ontwikkelen. Daarbij zijn die tweets niet alleen gericht aan de vrouwen. Mark Rutte krijgt ook veel rommel over zich heen."

Of het hierbij dus om seksisme gaat weet Kroes niet. "Men reageert nu eenmaal eerder op uitgesproken figuren, en vrouwen vallen in de politiek nog steeds meer op dan mannen." Toch is ze blij dat Kaag de aandacht vestigt op de toon op sociale media. "Dit soort berichten gaan ook rond over kinderen. Dat vind ik duizend keer erger. Dus als dit tevens een oproep is om onze normen en waarden op sociale media onder de loep te nemen dan kan wat mij betreft de vlag uit. Je wilt laten zien dat als een vader dit soort teksten aan een politica stuurt, zijn dochter in de toekomst ook dit soort berichten kan verwachten."