Celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken drillrapper in Amsterdam

Na de dood van Grootfaam waren er nog tal van incidenten. Zijn jongere broer raakte zwaargewond toen ook hij werd aangevallen met een mes. Daarnaast werd zijn familie via sociale media bedreigd en beledigd. In december zouden leden van dezelfde drillrapgroepen nog betrokken zijn geweest bij een steekpartij in een Amsterdamse supermarkt.

Ook andere groepen waren betrokken bij conflicten. Afgelopen zomer viel opnieuw een dode, toen een Amsterdamse en Rotterdamse groep elkaar te lijf gingen op de pier in Scheveningen. De politie pakte uit beide kampen leden op. De rechtszaak over deze steekpartij loopt nog.

Inmiddels is er veel aandacht voor de messenproblematiek, die breder speelt dan alleen in de drillrapscene. Zo kwam Rotterdam met een plan om het geweld onder jongeren te stoppen, nadat het aantal steekpartijen was verdubbeld. Daarnaast wordt gewerkt aan een messenverbod voor minderjarigen.