Podcast De Dag: Harry en Meghan versus 'The Firm'

In de zeventig jaar dat koningin Elizabeth op de troon zit, heeft ze al heel wat explosieve en onthullende interviews van haar familieleden voorbij zien komen. Ze kan er nu weer eentje aan de lijst toevoegen: haar kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan spraken uitgebreid met Oprah Winfrey. In binnen- en buitenland werd vannacht met ingehouden adem gekeken naar dit tell-all-interview.

Het werd nog een tikkeltje explosiever dan van te voren werd gedacht. Het stel stortte hun hart uit over de druk van de Britse pers en het gebrek aan hulp vanuit het paleis, zelfs toen Meghan met suïcidale gedachtes kampte. Ook werd er gesuggereerd dat familieleden van het Britse koningshuis racistisch zijn.

Correspondent Tim de Wit vertelt in podcast De Dag wat al deze aantijgingen voor het Britse koningshuis betekenen. De schade is enorm, zowel voor 'the firm' als voor de familiebanden. De grote vraag is waar dit alles toe leidt: gaan de hakken van Buckingham Palace verder in het zand of kan dit ook het begin betekenen van een modernisering van het Britse koningshuis?