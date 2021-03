Rood zandpad in Groningen vraagt aandacht voor mensenhandel

Met een rood zandpad van het stadhuis van Groningen naar de rosse buurt in de stad vraagt een aantal organisaties aandacht voor slachtoffers van mensenhandel.

"Dat aantal slachtoffers is de afgelopen jaren eerder toegenomen dan afgenomen", zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf tegen RTV Noord.

Aan de actie doen behalve de ChristenUnie ook anti-slavernij-organisatie International Justice Mission, verslavingszorg Terwille en het Leger des Heils mee.

'Moderne vorm van slavernij'

De dag waarop de actie plaatsvindt is niet toevallig gekozen, het is vandaag internationale vrouwendag. Van der Graaf: "Voor ons hét moment om op te komen voor de positie van kwetsbare vrouwen in de prostitutie. Wat ons betreft is deze moderne vorm van slavernij binnenkort verleden tijd."

Door het zandpad bij het stadhuis te laten beginnen, willen de organisaties laten zien dat de politiek zijn ogen niet moet sluiten voor slachtoffers van mensenhandel.

De Eerste Kamer bespreekt binnenkort een wetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA, SP en het CDA over het thema. Daarmee kunnen klanten van prostituees bij wie het vermoeden bestaat dat er sprake is van mensenhandel, een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een zware geldboete krijgen.