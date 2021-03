Duizenden demonstranten op de been voor proces George Floyd

In de Amerikaanse stad Minneapolis hebben duizenden mensen stilgestaan bij de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Floyd (46) kwam 25 mei vorig jaar om het leven tijdens zijn aanhouding door vier witte agenten.

Vandaag begint in Minneapolis het proces tegen de agent tegen wie de zwaarste aanklacht is ingediend: zware doodslag. In en rondom de rechtbank zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Agent Derek Chauvin drukte minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die aangaf dat hij geen lucht meer kreeg en uiteindelijk de arrestatie niet overleefde. De drie andere agenten die bij de aanhouding betrokken waren, worden verdacht van medeplichtigheid. Zij staan vanaf 23 augustus voor de rechter. Alle vier de agenten zijn een dag na de dood van Floyd ontslagen.

George Floyd werd aangehouden na een melding dat hij met een vervalst bankbiljet had betaald. De beelden van het incident veroorzaakten grote commotie wereldwijd en gaven de aanzet tot massale protesten tegen racisme en politiegeweld.

Bij de betoging in Minneapolis gaven veel demonstranten aan dat ze bang zijn dat Chauvin wordt vrijgesproken. De agent kwam afgelopen najaar op borgtocht vrij nadat hij de borgsom van 1 miljoen dollar had voldaan. Ook de drie andere agenten zijn in afwachting van hun proces op borgtocht vrijgelaten.