Politiek speeddaten met je tegenpool: 'Er zijn meer raakvlakken dan ik dacht'

Zelf had Boon via het platform een chatgesprek met iemand die op Volt, de partij die voor de Europese Unie is, stemt. "We kregen de stelling of organisatoren van evenementen om een vaccinatiebewijs mogen vragen. Ik ben daar tegen, omdat ik vind dat er geen indirecte vaccinatieplicht moet zijn."

Daarop volgde een discussie met Boons anonieme chatgenoot. "Hij of zij gaf toen als argument dat de overheid het niet moet verplichten, maar dat een evenementenorganisator wel zelf zou moeten kunnen kiezen of een vaccinatiebewijs verplicht is. Daar was mijn liberale hart het eigenlijk wel mee eens. We hadden uiteindelijk meer overstemmingen dan ik van tevoren had gedacht."