Foetus gevonden in bos: 'Waarschijnlijk wilde iemand onvoldragen kind begraven'

Op de Hoog Kanje in #Zeist is rond 10.30 uur vanochtend een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek. De @politiehelinl vliegt en er is een speurhond ingezet. Heeft u iets gezien of gehoord dat helpt bij het politieonderzoek? Bel dan 0900 8844. Alvast bedankt.