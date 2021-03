Man scheurt met 214 km/u door Brabant, moet rijbewijs en auto inleveren

De politie heeft gisteravond tussen Tilburg en Loon op Zand een automobilist aangehouden die met grote snelheid over de Midden-Brabantweg reed. De bestuurder bleek een man van 26 uit Goirle.

De auto, een Audi A3, was rond 20.00 uur op de N261 ter hoogte van Loon op Zand gespot door een agent. Met een lasergun constateerde de politie dat de automobilist 214 kilometer per uur reed waar 100 is toegestaan. Daarop besloot de agent de auto achterna te gaan en aan de kant te zetten.

Omdat de man meer dan 100 procent over de toestaande snelheid reed, is naast zijn rijbewijs ook zijn auto in beslag genomen. Hij was al eerder beboet voor te hard rijden.