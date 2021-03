Wat moet je met je hond in de lockdown? Want nauwelijks plek voor puppycursus

Omdat er zoveel vraag naar is, halen mensen nu vaker een hond uit het buitenland of van broodfokkers in Nederland die er geld mee willen verdienen. Franssen: "Die honden zijn in veel gevallen te vroeg uit hun nest gehaald. Of ze hebben niet de juiste prikkels gehad in de eerste weken. Daardoor zijn ze nu heel snel overprikkeld. Ik hou mijn hart vast hoe deze puppy's zich zullen ontplooien."

Ook bij DogPlaza pikken ze deze gevallen er zo uit. De Vries: "Een pup leert snel, maar helaas ook fout gedrag. Juist voor deze honden is het van belang dat ze leren dat geluiden als bijvoorbeeld een stofzuiger of spelende kinderen er bij hoort. En daar moet je dus vroeg mee beginnen."

Waar is plek?

Doordat er minder mensen tegelijk op les kunnen is het heel druk met aanmeldingen, merkt ook Ettie van Ewijk-Nijhuis van HSV Quelderduijn in Den Helder: "Vrijwel dagelijks krijgen we nieuwe aanmeldingen. Als iemand belt met een nummer dat ik niet ken dan weet ik direct hoe laat het is."