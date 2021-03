'Houthi-drones boven Saudi-Arabië onderschept en vernietigd'

De door Saudi-Arabië geleide coalitie die tegen de Houthi's in Jemen vecht heeft tien drones van de rebellenbeweging onderschept en vernietigd, zo meldt de Saudische staatstelevisie. De met wapens uitgeruste drones zouden bedoeld zijn geweest om doelen van de coalitie aan te vallen, voor een deel in Saudi-Arabië zelf. Het zou gaan om "burgerdoelen", maar welke dat zouden zijn, is niet gemeld.

Gisteren werd al melding gemaakt van het onderscheppen van zeven drones boven het zuiden van Saudi-Arabië.

De Houthi's, die steun krijgen uit Iran, vechten in Jemen al jarenlang een burgeroorlog uit met de regering, die geholpen wordt door Saudi-Arabië en zijn bondgenoten. De afgelopen tijd worden er geregeld raketbeschietingen en aanvallen met drones gemeld op het zuiden van Saudi-Arabië.

Ook op de grond in Jemen vinden in enkele regio's felle gevechten plaats.

Nieuwe koers Biden

De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben hun pogingen om via diplomatieke weg een eind te maken geïntensiveerd. Vorige maand besloot de Amerikaanse regering om de Houthi-rebellen niet langer als terroristische organisatie te bestempelen. Daarmee draaide president Biden een besluit van zijn voorganger Trump terug.

Eerder besloot Biden al te stoppen met het steunen van het Saudi-Arabische offensief tegen de Houthi's. Wel werden afgelopen week door het Amerikaanse ministerie van Financiën strafmaatregelen genomen tegen twee Houthi-leiders in Jemen.

De Amerikanen hopen met hun inspanningen het eind van de humanitaire crisis in Jemen dichterbij te brengen. De oorlog, die tienduizenden mensen het leven heeft gekost, sleept zich al jarenlang voort. In grote delen van het land heerst hongersnood.