Wekdienst 7/3: Tweede proefconcert Ziggo Dome • Schulting kan WK Shorttrack bekronen

Goedemorgen! Vandaag staat André Hazes op het podium in de Ziggo Dome voor de tweede proef met negatief geteste bezoekers. En in Amsterdam wordt de Women's March gehouden.

Het weer: wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Later vandaag valt in het noorden een lokale bui. Het wordt een graad of 6. Er staat weinig wind, alleen in het Waddengebied waait het iets harder.