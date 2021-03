Lichaam 19-jarige Angel in Myanmar opgegraven om politie van blaam te zuiveren

De autoriteiten in Myanmar hebben het lichaam van de 19-jarige demonstrant Ma Kyal Sin laten opgraven voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Volgens staatszender MRTV blijkt uit de autopsie dat ze niet is gedood door een politiekogel.

Kyal Sin, beter bekend als Angel, zoals ze zichzelf in het Engels noemde, was de afgelopen tijd uitgegroeid een icoon voor de protestbeweging tegen de staatsgreep en het geweld in Myanmar. Ze droeg tijdens de protesten een shirt met de tekst 'Everything will be OK'.

Woensdag werd ze doodgeschoten tijdens een confrontatie met de politie. Op foto's is te zien hoe ze wegdook toen de politie het vuur opende op betogers. Kort daarna werd ze door een kogel in het hoofd geraakt. Ze overleed ter plekke.