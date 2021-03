1300 danceliefhebbers bijna ouderwets los tijdens proefconcert in Ziggo Dome

Voorafgaand aan het evenement in de Ziggo Dome moesten de bezoekers zich laten testen op corona en over enkele dagen moet dit opnieuw. Verder wordt in de concertzaal hun temperatuur gemeten en worden steekproefsgewijs sneltesten gedaan. Daarnaast worden bezoekers uitgerust met een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoeveel contact zij onderling hebben gehad.

Wanneer bekendgemaakt wordt of er mensen besmet zijn geraakt, is nog niet duidelijk. Na afloop van de theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers - eveneens een Fieldlab - werden geen besmettingen vastgesteld. Wel had toen een op de vijf bezoekers zich achteraf niet laten testen.

De Ziggo Dome heette de eerste bezoekers vanmiddag alvast welkom: