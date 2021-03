Wolvin doodgereden tussen Arnhem en Ede

Op een tweebaansweg tussen Arnhem en Ede is vanochtend een wolvin doodgereden. Het dier stak ter hoogte van restaurant Planken Wambuis de weg over en werd aangereden door een auto.

Het ongeval komt hard aan bij jachtopzichter Jan Otter van de gemeente Ede. Hij assisteert geregeld bij een doodgereden dier, maar een aanrijding met een wolf maakte hij niet eerder mee. "Gelukkig niet, dat wil je natuurlijk ook niet", zegt hij bij Omroep Gelderland. "Toen ik eenmaal ter plaatse was, was het dier al dood."

Het dode dier is overgebracht naar een beheerkantoor van Natuurmonumenten, laat de provincie Gelderland weten. Vandaar gaat het naar Utrecht, waar de Dutch Wildlife Health Center van Universiteit Utrecht sectie verricht en veterinair onderzoek doet. Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan op de plek waar het dier is gevonden.

Een van de vragen die beantwoord moet worden is hoe oud het dier was en waar het precies leefde. Sinds 2015 zijn er weer wolven in Nederland. In 2019 werden op de Veluwe ook de eerste jonge wolven in Nederland geboren. Vorig jaar september maakte Natuurmonumenten beelden van een wolf op de Veluwe. De precieze plek is geheimgehouden om een toestroom van mensen te voorkomen.