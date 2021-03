Paus ontmoet sjiitische leider op tweede dag in Irak

Al-Sistani zei tegen de paus dat christenen in Irak in vrede moeten kunnen leven net als alle andere Irakezen. De paus bedankte hem en de sjiitische gemeenschap voor het opkomen voor deze "kwetsbare en de meest vervolgde groep".

De enkele honderdduizenden christenen hebben sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 zwaar te lijden onder geweld en vervolging. Zo zijn kerken en dorpen verwoest door terreurgroep IS.

In een verklaring die het kantoor van Al-Sistani naar buiten bracht, staat dat de geestelijk leider zelfs opstond om de paus te begroeten. Volgens de verklaring een grote eer aangezien Al-Sistani dat normaal gesproken nooit doet voor bezoekers.

Geboorteplaats Abraham

Na de ontmoeting ging de paus naar Nasiriya voor een bijeenkomst met interreligieuze leiders. Die vond plaats op de vlakte waar de ruïnes liggen van de oude stad Ur. Volgens de Bijbel zou daar de geboorteplaats zijn van Abraham, de aartsvader van joden, moslims en christenen.

"Laten we vanuit deze plaats, waar het geloof werd geboren, uit het land van onze vader Abraham, bevestigen dat God barmhartig is. En de grootste godslastering is om zijn naam te ontheiligen door onze broeders en zusters te haten", zei paus Franciscus. "Vijandigheid, extremisme en geweld komt niet voort uit een religieus hart: het is verraad aan religie."

Het bezoek van de paus aan Irak duurt vier dagen. Het is de eerste keer dat een paus het land bezoekt. Gisteren werd Franciscus groots onthaald op de luchthaven van Bagdad waar hij onder anderen premier Al-Kadhimi de hand schudde. De paus zei dat hij als "pelgrim van de vrede" naar Irak is gegaan.