Deze winter nog geen enkel officieel griepgeval gevonden

Er is deze winter nog geen enkel officieel geval van griep geregistreerd bij het RIVM. De maatregelen tegen corona blijken influenza buiten de deur te houden.

Afgelopen week bezochten 7 op de 100.000 mensen de huisarts met griepklachten. Dat zijn er minder dan anders en ver onder de limiet van zestig die nodig zijn voor een griepepidemie. Was deze periode in andere jaren juist het moment dat het aantal besmettingen toenam, dit jaar neemt het aantal meldingen van klachten gestaag af.

Bij de mensen die zich meldden werden steekproefsgewijs monsters afgenomen om te kijken wat er mis met hen was. Van de tien personen die vorige week werden onderzocht, hadden er twee het rhinovirus. Eén patiënt bleek corona te hebben, maar van de tien had niemand een van de vijf influenzavarianten die gevolgd worden.

Vertekend

Ook in eerdere weken werden er nog geen officiële griepgevallen vastgesteld bij de steekproef, die in ongeveer veertig huisartsenpraktijken wordt gehouden. Vorig jaar was er ook al een opmerkelijk lichte epidemie. In 2018 waren er in deze week juist zo'n 150 mensen die zich met klachten meldden.

Het RIVM waarschuwt wel dat de cijfers door de pandemie vertekend kunnen zijn. Veel huisartsen hebben hun werk aangepast vanwege corona. Bovendien worden de meeste mensen met griepachtige klachten niet bij de huisarts getest, maar in een GGD-teststraat.

Internationaal vliegverkeer

In het AD zegt een woordvoerder van kennisinstituut Nivel dat de coronamaatregelen de griep hebben tegengehouden. "We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus, maar alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van de huisartsen vinden we het niet en ook bij de ziekenhuis wordt het virus niet aangetroffen."

Volgens de experts vertraagde het grotendeels stilvallen van het internationale vliegverkeer de verspreiding van het virus. Bovendien dragen veelvuldig handen wassen en afstand houden eraan bij dat het virus moeilijker overslaat.