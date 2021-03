Sneltest ligt straks in de supermarkt, maar er zijn nog veel vragen

Dat geldt wellicht straks ook voor evenementen, want sneltesten bij de ingang kan een logistieke puzzel worden, verwacht Hertzberger. "Laat mensen thuis testen, maar maak het laagdrempelig. Zorg dat de sneltest is inbegrepen bij ticketprijs. En scholen zouden ook zelftests kunnen verstrekken."

Die lage drempel is volgens de microbioloog een belangrijk voordeel van thuistesten. "Mensen ervaren de swab in de teststraat als pijnlijk, vervelend of irritant. Als je het zelf thuis kunt doen is dat al een stuk minder onprettig. Ook voor ouders met schoolgaande kinderen die nu denken: jij gaat mijn kind niet testen. Als het thuis kan, en vrijwillig, doen ze het misschien wel."

Als de meeste mensen eerlijk zijn over hun thuistest zou dat al voldoende zijn, maar Hertzberger verwacht eigenlijk niet dat mensen snel zullen liegen over een zelftest. "Stel, je krijgt een uitslag met twee streepjes, positief dus, dan ben je dus echt hartstikke besmettelijk. En je gaat dan toch naar een restaurant of concert? Alleen al tegenover je vrienden kun je dat niet maken. Dan ben je wel echt wappie."

Visnet

Ze maakt zich wel enige zorgen over de vraag of huisgenoten van mensen met een positieve zelftest straks wel thuisblijven. "Ook dan moet het hele huishouden in quarantaine, en is bron- en contactonderzoek noodzakelijk."

En Het wordt misschien nog het lastigst voor de onderzoekers en beleidsmakers. "Dit vereist iets waar ze niet zo goed in zijn: loslaten. Niet controleren, niet registreren geen data verzamelen. Je moet ervan uitgaan dat mensen dit kunnen. En dat ze het ook doen."

Minister De Jonge zei vanmiddag niet hoe het zelftesten precies in zijn werk moet gaan, wel dat hij de testen in ieder geval snel beschikbaar wil maken voor werkgevers, universiteiten, MBO's en hogescholen. "Wat we nu zien is dat mensen zich al bij klachten moeilijk laten testen. maar 35 procent van de mensen doet dat. Dat is jammer. Dat moet heel erg hard omhoog."

De minister wil de sneltesten gebruiken als een soort "visnet" door de samenleving. "Dat betekent hoogfrequente gebruik maken van zelftesten in het onderwijs, bij werkgevers, en wat mij betreft zo snel als mogelijk ook gewoon op de hoek van de straat bij de super."