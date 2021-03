Steeds meer discussie: hoeveel extra vrijheid mag een coronaprik opleveren?

Waar gaat de discussie precies over?

In hoeverre mag een 'coronaprik' meer vrijheden opleveren, dat is de essentie. Die voordelen kunnen gelden voor de recreatieve sector, zoals voor bezoekers van festivals of de horeca, maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg, werk en reizen. Voorstanders van versoepelingen voor gevaccineerden zien het als dé manier om 'Nederland weer open te gooien', vaak in combinatie met op grote schaal sneltests beschikbaar stellen.

Maar er zijn een hoop haken en ogen. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk in welke mate vaccins voorkomen dat ingeënte personen toch iemand anders besmetten. En de werkzaamheid tegen het virus verschilt per vaccin, hoe maak je daar beleid op?

Vaccineren is ook niet verplicht. Om allerlei redenen, uiteenlopend van religieus tot medisch, willen of mogen mensen geen prik tegen covid-19. Het vragen van een vaccinatiebewijs "mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren", waarschuwde de Gezondheidsraad onlangs.

Overigens concludeerde het adviesorgaan dat bedrijven bezoekers in principe wel mogen vragen om een bewijs van vaccinatie. Maar dan moeten ze wel aan strikte voorwaarden voldoen.

Hoe denken Nederlanders erover?

Begin januari bleek uit een peiling dat een kleinere meerderheid van de bevolking voor een vaccinatiebewijs is. Onderzoeksbureau Ipsos vroeg toen:

Mensen die zich laten vaccineren krijgen een vaccinatiebewijs, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen komen (zoals horeca, winkels, fitnesscentra, ov en verpleeghuizen) bij een uitbraak in hun regio. Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen dan worden geweigerd.