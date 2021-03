EncroChat-onderzoek leidt tot arrestatie Amsterdamse agent

In het onderzoek naar de geheime berichtenservice EncroChat is opnieuw een agent opgepakt. Dit keer is het een medewerker van de eenheid Amsterdam. De man van 30 wordt verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en omkoping.

De politie kwam de agent op het spoor tijdens het onderzoek naar onderschepte berichten van criminelen via EncroChat. Hij zou informatie uit politiesystemen aan criminelen hebben gegeven, vermoedelijk in ruil voor geld. Meer details over de verdenkingen zijn niet bekendgemaakt.

De agent is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog zeker twee weken vastzitten.

Geruchtmakende zaken

Berichtenservice EncroChat werd vooral gebruikt in de onderwereld en werd vorig jaar ontmanteld. De politie kon maandenlang meelezen met criminelen, die zich met de versleutelde dienst onbespied waanden.

Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot tientallen strafzaken en legde ook corruptie binnen de politie bloot. Enkele geruchtmakende zaken zijn die van de 'martelcontainers' in Wouwse Plantage, een motoragent die politiedossiers doorverkocht en de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit.

NOS op 3 legt uit hoe het zit met het EncroChat-onderzoek: