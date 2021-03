500 euro boete geëist voor beledigen eigenares ijssalon Hilversum

Het Openbaar Ministerie wil dat een man die in 2017 de eigenares van een ijssalon in Hilversum uitschold een boete betaalt van 500 euro. Volgens het OM maakte hij zich schuldig aan belediging van de vrouw van Surinaamse afkomst.

Het incident gebeurde in de zomer van 2017. IJssalonhoudster Gilly Emanuels en andere ondernemers werden naar eigen zeggen al een tijd geterroriseerd door hangjeugd. Op een dag zou een van de jongeren een mandarijn in haar richting hebben gegooid en ontstond er ruzie.

Stok

Emanuels wilde de jongeren met een stok wegjagen, waarop ze werd uitgescholden. De verdachte zei vandaag in de rechtbank dat hij schrok toen de vrouw zijn vriend sloeg en dat hij haar uitschold om haar af te leiden en het geweld te stoppen. Hij riep onder meer "kankernegerin", "kankeraap" en "ga lekker je boom in".

Volgens de officier van justitie mocht de verdachte wel boos of geschrokken zijn geweest, maar waren de woorden die hij gebruikte "onmiskenbaar bedoeld om de vrouw opzettelijk te beledigen".

Na het incident deden Emanuels en jongeren aangifte tegen elkaar. De eigenares werd beschuldigd van mishandeling, maar was niet strafbaar. Ze stopte in 2018 met haar ijssalon en vertrok uit Hilversum. Emanuels was vandaag ook niet in de rechtszaal, omdat ze de zaak graag wil afsluiten.

De rechter doet over twee weken uitspraak tegen de 21-jarige verdachte.