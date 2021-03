VN-Veiligheidsraad bespreekt Myanmar, maar generaals zijn niet bang voor sancties

Singapore is de grootste buitenlandse investeerder in Myanmar en gebruikte als een van de weinige buurlanden harde woorden. De minister van Buitenlandse Zaken noemde het een nationale schande dat het Myanmarese leger op zijn eigen bevolking schiet.

Toch ziet de Singaporese premier Lee niets in sancties, omdat die vooral de bevolking zouden raken. Hij noemde de coup in een BBC-interview "een enorm tragische stap achterwaarts, die nergens toe leidt" en zei dat het geweld tegen burgers en ongewapende betogers onacceptabel en rampzalig is. Zijn oplossing: Aung San Suu Kyi vrijlaten en met haar onderhandelen over de toekomst van Myanmar.

Maar opperbevelhebber Hlaing is onverbiddelijk: de aanvoerders van de protesten en andere 'ophitsers' zullen worden gestraft. Voor sancties zijn de generaals namelijk helemaal niet bang.

"We zijn gewend aan sancties en we zullen ze wel overleven", zei een van hen tegen de speciale VN-gezant voor Myanmar toen zij hem waarschuwde voor de strafmaatregelen. Ook een geïsoleerde positie op het internationale toneel deert de legertop naar eigen zeggen niet. "We moeten leren om met slechts een paar vrienden om te gaan."

Bravoure, zegt Van den Assum. "Niemand vindt het leuk om onder sancties te staan. Bovendien worden nu ook de bedrijven van het leger geraakt waarmee de oppressie wordt betaald. Dat vinden ze echt niet prettig."

De oud-ambassadeur hoopt dat er landen komen die de partijen in Myanmar bij elkaar gaan brengen. "Dit is uiteindelijk een probleem dat de mensen in Myanmar zelf moeten oplossen."